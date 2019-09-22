موظفون: مليشيا الحوثي أجبرتنا على المشاركة في احتفالاتهم بصنعاء

الأحد 22 سبتمبر 2019

حوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

اتهم موظفون حكوميون خاضعون للميليشيات، عناصر الجماعة في المؤسسات، بأنهم أجبروهم على الحضور والتظاهر.



ودعا الحوثيون إلى ما سموه مبادرة وقف الاعتداء على السعودية، وتضمن العرض الحوثي، الدعوة إلى «الانخراط الجاد في مفاوضات تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف»، كما زعم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط.

وفي محاولة من الميليشيات لاستدراج معارضيها في صفوف الشرعية الحوثية، قالت الجماعة إنها «تجدد العفو العام، وتدعو الجميع من أفراد وقيادات إلى العودة إلى صنعاء».

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وبشأن الأعمال الإرهابية للجماعة الموالية لإيران، زعمت الميليشيات أنها ستوقف «استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكل أشكال الاستهداف»، وقالت إنها تنتظر من المملكة إعلان موقف مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي على المناطق الخاضعة للجماعة.

واشترط الحوثيون فتح مطار صنعاء، إلى جانب وقف التدابير الحكومية بشأن تحصيل رسوم المشتقات النفطية التي يتم توريدها إلى ميناء الحديدة، مقابل أن تستمر الجماعة في جبايتها إلى حساب خاضع لها في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة.

ودعت الجماعة الحوثية إلى بدء عمل آلية التحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة من ميناء الحديدة، زاعمة أنها نفذت ما نسبته 90 في المائة من التزاماتها فيما يخص اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم، وقال إنها ترحب «بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة في ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل»، على حد زعمها.

وعلى الرغم من إعلان الجماعة عفوها المزعوم عن المعارضين لها، عادت لتؤكد على لسان رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، أنها تستثني من ذلك نزلاء السجون من المختطفين والأسرى لديها، ومن تتهمهم بـ«التورط بالخيانة».

ودفعت الجماعة الموالية لإيران، مساء الجمعة، بالمئات من طلبة الكشافة والمرشدات للاحتشاد وسط ميدان التحرير في صنعاء بحضور كبار قياداتها، حيث قامت بإشعال ما سمته «شعلة الثورة»، في إشارة إلى ذكرى انقلابها على الشرعية.

وأكد تجار في صنعاء وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن عناصر الجماعة فرضوا عليهم دفع إتاوات لتمويل احتفالات الجماعة بذكرى انقلابها، كما جرت عليه العادة في مناسبات الميليشيات الأخرى. وتسعى الجماعة الحوثية، من خلال فعاليتها الطائفية وإحياء ذكرى انقلابها على الشرعية، إلى تكريس وجودها في أوساط المجتمع وشرعنة حكمها، الذي تحاول تصويره في «هيئة وطنية» مزعومة.