مقاتلات التحالف تدمر عربات عسكرية للمليشيا في كتاف بصعدة

الأحد 22 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، الأحد 22 سبتمبر /أيلول 2019، إن مقاتلات التحالف العربي دمرت عربات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في كتاف شرقي المحافظة.



وذكرت المصادر، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف عربات حوثية كانت تقوم بعملية التموين والتعزيز في كتاف وما حولها.

وأوضحت المصادر، وفق وكالة "خبر" أن "هذه رسالة واضحة للمغرر بهم بأن أجواء كتاف مراقبة من قبل الطيران وتحت الجاهزية العالية لأي تحركات مريبة يلجأ لها العدو".

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ودعت المصادر المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي تتخذها المليشيات مقارا لها.

وفي وقت سابق، قصف طيران التحالف العربي، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، تستخدمها المليشيا كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش بالصفراء شرقي المحافظة.

ولفتت المصدر إلى أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية.

وذكرت أن الغارات تمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.