قناة "حضرموت" تبدأ بث فعاليات الوقفة الاحتجاجية المطالبة بحقوق المحافظة

الأحد 22 سبتمبر 2019

قناة حضرموت

كتب الخليج 365 ـ حضرموت

بدأت قبل قليل قناة "حضرموت" ببث الوقفة الاحتجاجية المطالبة بحقوق أبناء المحافظة.



ويطالب أبناء محافظة حضرموت بحصة المحافظة من المشتقات النفطية.

ونشر حساب القناة على تويتر، ثلاثة هشتاجات للتغريد حولها، هي: #وقفة_حضرموت

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#قناة_حضرموت

#معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت.

وبدأت القناة استعدادها منذ الصباح الباكر لنقل المباشر للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق حضرموت من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

ويطالب أبناء المحافظة بمنع تصدير النفط إلى الخارج أو بيعه قبل الحصول على حقوقهم.

ومن المتوقع أن يلقي محافظ المحافظة، اللواء فرج بن سالم البحسني، كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق مساء اليوم الأحد، أيلول 22، 2019.

وفي وقت سابق أكد أبناء حضرموت دعمهم ومساندتهم لقيادتهم من اجل حقوق المحافظة.