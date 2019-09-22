شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني يستعيد عافيته بعد انهيار متواصل امام العملات الأجنبية ...أسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار العملات الأجنبية بشكل طفيف أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأحد 22سبتمبر2019م Advertisements ​​​​​​​ وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي تراجع بمستوى بسيط عن تداولات الأمس أمام الريال اليمني. آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأحد. أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 601 : 606

الريال السعودي : 159: 160 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 602: 607

الريال السعودي : 160 : 161

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الريال اليمني يستعيد عافيته بعد انهيار متواصل امام العملات الأجنبية ...أسعار الصرف اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.