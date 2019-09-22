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عاجل : الريال اليمني يستعيد عافيته بعد انهيار متواصل امام العملات الأجنبية ...أسعار الصرف اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - تراجعت  أسعار العملات الأجنبية بشكل طفيف أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأحد 22سبتمبر2019م

 

 

 

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وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي تراجع بمستوى بسيط عن تداولات الأمس أمام الريال اليمني.

آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن  اليوم الأحد.

أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي: 601 : 606
الريال السعودي : 159: 160

أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي: 602: 607
الريال السعودي : 160 : 161

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