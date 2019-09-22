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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بشرى سارة لليمنيين المقيمين في السعودية ...اعلان هام صادر عن شركة أرامكو

أعلنت شركة ” أرامكو ” عن حاجاتها لـ 450 سائق ” عمومي، خصوصي ” للعمل داخل الشركة، وفقًا للتفاصيل التالية: * سائق خصوصي ” 5500 ريال ” . * سائق عمومي ” 6500 ريال ” . Advertisements * عمال ” 5000 ريال ” . – المميزات * الطعام والسكن والمواصلات مؤمن العمل في منطقة الشرقية . ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التواصل على الرقم التالي:

0505879385

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