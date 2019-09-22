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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ضابط مخابرات اماراتي يكشف عن الشيخ الخطير الذي يخشى بن زايد حدوثه بمصر وفِي حال حدوثه سيسقط نظام السيسي مباشرة "شاهد"

قال ضابط أمني في جهاز المخابرات الإماراتي أن أكثر ما يخشاه بن زايد و الأجهزة الأمنية في الإمارات هو حصول حدث معين و إن حصل فقد يسقط السيسي الذي دعمه شيطان العرب بمليارات ليقضي على أي إحتمال لقيام أي ثورة في مصر.

وقال الضابط الإماراتي الذي يسرب الأخبار من داخل جهاز المخابرات ويغرد تحت اسم بدون ظل، وتصدق تسريباته بالعادة أن ظهور أي ضابط في الجيش يعلن إنشقاقه علنا قد يسقط السيسي في لحظة.

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وقال في تغريدة لسعها الدبور من صفحته ما نصه: “عاجل جهازنا الامني والجيش المصري ، يخشون خروج اي ضابط عسكري بتصوير فيديو ببدلته العسكريه ، معلنا” انشقاقه عن الجيش واذا حصل هذا الامر ، سيلعن الجيش مباشرة موقفا” مضادا” ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توسع دائرة الانشقاق.”

الجيش المصري لن ينتظر حتى تكثر الإنشقاقات وينهار الجيش المصري وتنهار الدولة المصرية و المزايا الكثيرة التي يتمتع بها كبار الضباط في الجيش، ولهذا سيتم التخلص من السيسي فورا من قبل الجيش نفسه.