إب.. مقتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين بالسياني

قتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية ،إن المواطن "عبدالكريم علي أحمد هاشم" قتل برصاص مليشيا الحوثي عقب خروج من مسجد قرية" الجوازع" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.



وأضافت المصادر أن المجني عليه تعرض لنحو اثني عشر طلقة في مختلف أجزاء الجسم فارق على إثرها الحياة.

وأدت الحادثة إلى غضب شعبي كبير، قام الأهالي على اثرها بقطع الطريق العام لمنطقة الجوازع وتدخلت وساطات قبلية أفضت إلى فتح الطريق.



وتشهد محافظة إب انتهاكات وجرائم حوثية واسعة بحق أبناء المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ خمسة أعوام.

