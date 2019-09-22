مواطن يقتل ابنه في خلاف أسري بالعدين غرب إب

أقدم مواطن من محافظة إب، وسط اليمن، على قتل ابنه في خلاف أسري شهدته مديرية العدين، غرب المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن " محمد على مهيوب راشد" قُتل برصاص والده، في قرية "الصواتي" بعزلة شرف حاتم في مديرية العدين على اثر خلاف أسري.



وأضافت المصادر أن المجني عليه اختلف مع ابنته وقام بضربها، ليتفاجأ بعد ذلك بتدخل والده ـ جد البنت ـ الذي أطلق النار عليه بسبع طلقات سقط على اثرها مقتولاً في الحال.



وأشارت المصادر إلى أن الجاني من اصحاب السوابق وسبق وأن قام بقتل مواطنين في حالتين مختلفين وتم سجنه، لكنه تم اطلاق سراحه لاحقاً.



وشهدت مديرية العدين خلال الأسبوع الفائت جريمة قتل أسرية تمثلت بقتل امرأة لزوجها حرقاً في ظل أوضاع معيشية ونفسية صعبة خلفت عدد من الجرائم في المحافظة الخاضعة للحوثيين، كتداعيات للحرب التي تشهدها البلد .



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