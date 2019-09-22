صحيفة أمريكية: إيران أجبرت الحوثيين على تبني هجوم أرامكو

الأحد 22 سبتمبر 2019

هجوم أرامكو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، إن قيادات الحوثيين في اليمن حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية.



وطبقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم إبلاغ الحکومتین، السعودیة والأمريکیة بشأن تحذیر الحوثيین من سعي إیران للقیام بهجمات جدیدة.

Advertisements

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى فإن قيادات الحوثيين اعترفت بأنهم اجبروا من ايران على تبني العمليات السابقة.

وذكرت المصادر أن هجمات 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، على موقعين نفطيين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، والتي خفضت إنتاجها من النفط إلى النصف نفذتها إيران.

يشار إلى أنه في 14 سبتمبر الحالي، تم استهداف مجمع ضخم للمصافي في محافظة بقيق، بالإضافة إلى حقل نفطي مهم في محافظة خریص في المملكة العربية السعودية، بضربات الطائرات المسیرة، مما أدی إلی خفض إنتاجها من النفط إلى النصف.

وفي الوقت الذي أعلن فيه المتمردون الحوثيون في اليمن على الفور مسؤوليتهم عن الهجمات، شككت كل من السعودية والولايات المتحدة في تصريح الحوثيين، نظرا لدقة الضربات وأضرارها.

إلى ذلك، تلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران مباشرة في الهجوم، فيما قالت السعودية إن الأسلحة المستخدمة في العملية إيرانية الصنع.