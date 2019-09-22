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الأحد 22 سبتمبر 2019
مقاتلات التحالف
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الخليج 365 ـ صنعاء
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، أيلول 22، 2019، مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في محافظات عمران وصعدة وصنعاء شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على أهداف لمليشيا الحوثي في جبل ضين التابع لمديرية عيال سريح بمحافظة عمران.
وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكان التحالف قصف، يوم أمس، أهدافا للمليشيا في المديرية ذاتها.
وأكدت المصادر أن القصف جاء بعد أن سوهدت تحركات حوثية في المنطقة.
وفي محافظة صعدة شن الطيران الحربي أكثر من غارة على مواقع للمليشيا في مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
كما قصف التحالف، تحركات للمليشيا في مديرية رازح بالمحافظة ذاتها.
وكان التحالف قد قصف، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية همدان شمالي صنعاء.
وأكدت مصادر قبلية أن الغارات كانت عنيفة وسمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات جوية عنيف على أهداف ومواقع للمليشيا في عمران وصعدة وصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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