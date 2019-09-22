"بامعس" تعلن تأييدها لقرارات السلطة المحلية بحضرموت

الأحد 22 سبتمبر 2019 محافظ حضرموت كتب الخليج 365 - المكـلا اعلنت قبيلة المعوس تأييدها ووقوفها إلى جانب القرار الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالقائد /فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والقاضي بايقاف تصدير النفط الخام من حقول حضرموت.

كما نناشد ابناء محافظة حضرموت كافة إلى ان يوقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب هذا القرار لانتزاع حقوق حضرموت المسلوبة ونؤكد أننا رهن إشارة إلى جانب أبناء المحافظة لأي موقف يتخذه الشعب الحضرمي من اجل انتزاع كافة المطالب الحقوقية لحضرموت ونناشد فخامة الاخ الرئيس/عبدربه منصور هادي بتنفيذ كافة القرارات التي تم اصدارها بشان حقوق حضرموت . Advertisements صادر عن قبيلة المعوس الشيخ/سالم احمد بامعس شيخ/قبيله المعوس

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