الأحد 22 سبتمبر 2019 الانتقالي كتب الخليج 365 - متابعات ضمن النشاطات التوعوية لإدارة الثقافة بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، التقى فرج بخيت الزبيدي مدير الإدارة ، أحمد عمر اللحوري ، رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان بحضرموت .

Advertisements وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين انتقالي حضرموت والمؤسسة ، والمشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها في مدارس وأحياء المحافظة السكنية . وخرج اللقاء بالاتفاق على البدء بتنفيذ مشروع التوعية بالسلامة المهنية في مدارس ومؤسسات ومرافق ساحل حضرموت. ووضع جدول زمني للتوعية البيئية في الأحياء ، بالتنسيق مع المراكز المجتمعية والصحية . كما اتفق الجانبان على إعداد تصور بمشروع للسلامة المهنية خاص بمحطات الوقود في المحافظة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس انتقالي بحضرموت يناقش تنفيذ مشاريع توعوية مع مؤسسة صح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.