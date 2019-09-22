مراسلنا : الباخرة التي وصلت ميناء الزيت بعدن إماراتية

الأحد 22 سبتمبر 2019

باخرة

كتب الخليج 365

قال مراسل (الخليج 365) باخرة الوقود التي وصلت إلى ميناء الزيت بمصافي عدن، أمس، وبدات اليوم تفريغ حمولتها إلى خزانات المصفاة، إماراتية .

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وأضاف مراسلنا، أن الباخرة التي وصلت على متنها 58 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة لمحطات الكهرباء .. مشيراً إلى أنه سيتم تفريغ الشحنة وتوزيعها على محطات الكهرباء للحد من عدم توقف عملها .

وقال المسؤول الإعلامي لمصفاة عدن، ناصر شائف، في منشور له بالفيسبوك، "دخلت فجر اليوم الأحد إلى رصيف ميناء الزيت السفينة BW KRONBORG وعلى متنها حوالي 59 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة للكهرباء بشكل كامل".

وأضاف أنه سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة ومن ثم الضخ إلى منشآت شركة النفط عدن لتوزيعها على محطات توليد الكهرباء بحسب البرنامج المعد لذلك .

والاربعاء الماضي، كشفت مصادر جنوبية، لـ(الخليج 365) عن نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي في توفير شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، وذلك للمرة الثانية بعد توفير شحنة مماثلة منتصف أغسطس الماضي .