نخبة حضرموت تنتشر في المكلا لتأمين احتجاجات الشعب

الأحد 22 سبتمبر 2019 المكلا كتب الخليج 365 - متابعات نفذت قوات الامن و النخبة الحضرمية صباح اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً كثيفاً في مدينة المكلا وذلك من اجل تامين الوقفة الاحتجاجية الكبرى التي دعت إليها لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت.

Advertisements وتركزت قوات الامن والنخبة في اغلب شوارع مدن المكلا الرئيسية والفرعية، بينما سيرت وحدات من القوات ذاتها دوريات تجوب وسط المكلا وأطرافها. ورفعت السيارات التابعة للامن على متنها أعلام الجنوب ورايات حضرموت. وستشهد مدينة المكلا عصر اليوم احتشاد جماهيري كبير، تأييدًا للسلطة المحلية ومواقف قيادتها المعبرة عن توجهات الاجماع الحضرمي بما في ذلك قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بتوقيف ضخ النفط حتى تتجاوب الحكومة لمطالب وحقوق حضرموت وأبنائها.

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