شاهد .. تأبينية الشهيد أبو اليمامة وماذا قال الحاضرون عنه؟

الأحد 22 سبتمبر 2019

تأبينية الشهيد أبو اليمامة

كتب الخليج 365 - خاص

شهدت العاصمة عدن، اليوم الأحد، فعالية تأبينية للشهيد منير اليافعي، أبو اليمامة، قائد اللواء الأول دعم وإسناد، بمشاركة وحضور قيادات بارزة في المجلس الإنتقالي الجنوبي، على رأسهم الامين العام المساعد للمجلس، فضل الجعدي، وقيادات المقاومة الجنوبية .



وأشاد عدد ممن إستطلعت كاميرا (الخليج 365) أرائهم بالمناقب البطولية للشهيد .. منوهين بدوره في مكافحة الإرهاب .

وأكدوا أن أبو اليمامة سيظل شعلة مضيئة في قلوب كافة الجنوبيين وشرارة إنطلاق تحرير الجنوب من ميليشيا حزب الإصلاح .. لافتين إلى أن رحيل أبو اليمامة مثل خسارة كبيرة وفادحة للقوات الجنوبية .

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ومنير محمود احمد المشالي اللقب ابي اليمامة اليافعي من مواليد 6 يوليو 1973 في قرية الرباط منطقة مشالة بيافع وهو اب لاربعة ابناء ومثلهم من البنات وينتمي الى اسرة فلاحية فقيرة اتسمدت بالفداء والتضحية

ابتدا دراسته الابتدائية في مدرسة القرية ثم اكمل دراسته في الثانوية في مدرسة قمبح بمنطقة كرش والتحق بالجيش عام 1988 قبل ان يتخرج من الثانوية العامة ومن ثم اكمل دراسته لاثانوية في نفس المدرسة التابعة للواء لبوزة حينها .

حصل على دورة في العلوم السياسية والعسكرية خلل الفترة من عام 1991 الى العام 1993 ومن ثم عاد الى اللواء ليعمل في عمليات اللواء ونتيجة لتميزه التنظيمي والعسكري ولبروز صفاته القيادية العسكرية اختاره اللواء محمود الصبيحي قائداً للسرية المختصة بتحرير قاعدة العند الجوية وخلال حرب صيف 1994م تم ترقيته الى رتبة نقيب وقاتل حتى تم الإنسحاب وغادر حينها إلى السعودية وظل في العاصمة الرياض رافضاً أي إغراءات من قيادات النظام السابق .

وعند تشكيل حركة تقرير المصير حسم، بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، عاد ابو اليمامة وكان من اوائل المشاركين في فعاليات الحراك الجنوبي التي إنطلقت في 2007م وساهم في اسقاط معسكرات جنوبية ابان النظام السابق، وعند الغزو الحوثي للجنوب كان أبو اليمامة احدى الذين قادوا القوات للتصدي لهم وبعد تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية، قام التحالف العربي بتعيينه قائداً لحملة تطهير المنصورة من العناصر الإرهابية قبل ان يقود عمليات تطهير لحج .

عقب ذلك قام التحالف العربي بتعيينه قائداً لقوات الطوارئ والتدخل السريع قبل ان يتم تكريمه نظير أعماله وجهوده في مكافحة ومحاربة الإرهاب وتطهير العاصمة عدن والمحافظات المجاورة منها .