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عدن - ياسمين التهامي - سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والسعودي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019

اليكم اسعار العملات بيع وشراء في اليمن اليوم حيث تتاثر العملات وفقا للمتغيرات السياسية في اليمن ويلحظ ان هناك تراجع طفيف في اسعار الصرف تزامن مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني .

أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 612 ريالًا ,

أسعار البيع: الدولار الأمريكي 607 ريالًا Advertisements أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار البيع: الريال السعودي بـ 157ريالًا

أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 159 ريالًا

والدرهم الإماراتي بـ 160 ريالا للشراء

والدرهم الإماراتي بـ162 ريالا للبيع

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