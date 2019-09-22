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عدن - ياسمين التهامي - عبدالملك الحوثي يتخذ قرارات جديدة في اليمن منها ايقاف وزير دفاعه وتجميد 8 حقائب وزارية هامة ( تفاصيل )

في ضوء تصاعد الخلافات بين القيادات الحوثية في اليمن لجأ عبداللمك الحوثي زعيم ميليشيات الانقلاب والذرع الأيمن لايران في المنطقة إلى اتخاذ قرارات خطيرة طالت قيادات عليا في حزب المؤتمر الشعبي العام الامر الذي قد يفاقم من حدة الخلافات , غير ان الحوثيين ( انصار الله ) غير مباليين بأي ردة فعل كونهم يمتلكون القوة والسلاح وقادرين على اسكات من يعترضهم .

كشفت مصادر خاصة في صنعاء، عن خلافات كبيرة بين قيادات الحوثي على خلفية تبني المليشيات عمليات إرهابية تنفذها إيران ضد السعودية ودول الخليج، وآخرها قصف معملي خريص وبقيق.

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وأكدت المصادر إن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وجه بتجميد ما يسمى «وزير الدفاع» في حكومة الانقلاب محمد العاطفي، على خلفية معارضته للبيانات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها المتحدث باسم المليشيا يحيى سريع والتي تبنى فيها عملية استهداف المنشأتين النفطيتين لأرامكو. وأضافت المصادر، أنه جرى تجميد العاطفي وتجريده من صلاحياته ومنحها لـ«سريع» الذي أصدر تعميماً للتوجيه المعنوي بعدم التعامل مع أي أخبار أو معلومات يرسلها ما وصفهم بـ«عصابة» وزير الدفاع الفاسدة.

وأفادت المصادر بأن صراعا قويا يدور بين أجنحة المليشيات خصوصاً جناح الرئيس الراحل علي صالح الذي ينتمي له «العاطفي» والذي يرى أن قراءة بيانات قادمة من خارج الحدود وتبني أحداث لا ناقة لهم فيها«خيانة عظمى».

وأفصحت عن تغييرات يعتزم زعيم المليشيا تنفيذها تشمل أكثر من 8 وزارات في حكومة الانقلاب وجميعها تهدف لطرد وزراء علي صالح واستبدال شخصيات من الأسرة الحوثية بهم.

وذكرت المصادر أن التغييرات ستشمل وزارة الدفاع، التعليم الفني والتدريب المهني، التعليم العالي، الخارجية، التجارة والصناعة، والإدارة المحلية وجميعها حقائب تعود لحزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس الراحل. وعزت أسباب التغيير إلى مواقفها التي تعارض التبعية لإيران .