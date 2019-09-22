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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لحظة تشييع جثمان زين العابدين بن علي في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة

ووري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة اليوم السبت، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة ”فرانس برس“، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عامًا.

وقال الشهود؛ إن بن علي ووري في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي، وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد صلى اله عليه وسلم، ودفن فيها، بحسب روايات تاريخية، أفراد كثيرون من عائلة النبي والصحابة. وكانت عائلة بن علي أعلنت أنه سيتمّ تشييع جثمانه السبت في المدينة المنوّرة، وكتب صهر الرئيس كريم الغربي الذي يعيش أيضًا في المملكة في منشور على تطبيق ”إنستغرام“، السبت: ”اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة“.

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