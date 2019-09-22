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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..اغتيال الريس المصري عبد الفتاح السيسي قبل قليل بواسطة حارسه الشخصي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير شائعة مفادها ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقي مصرعه قبل قليل في القصر الجمهوري بالقاهرة.

وبحسب الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحارس الشخص ويدعى محمود الاسكندري هو الذي نفذ عملية الاغتيال باطلاق عدد كبير من الرصاصات مزقت جسم الرئيس السيسي.

وليس هذه اول شائعة تنشر عن السيس اذ سبق ان نشرت تلك المواقع ان والدة السيسي هي مغربية وانها اعتنقت الديانة اليهودية .

الامر الذي نفته المغرب نفيا قاطعا ، وأكدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عدم إصدارها لوثيقتين يتم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعمان أن والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت مغربية وتعتنق الديانة اليهودية.

ووفقا لوكالة أنباء المغرب، أوضحت المديرية، أن مجموعة من الصفحات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت "وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية".

وأضاف البلاغ "وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على عدم صحتهما، وتؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وثيقتين زعمت أنهما صادرتان عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، وتفيدان بأن والدة الرئيس المصري الراحلة عام 2015 "من أسرة مغربية يهودية، وأن اسمها مليكة تيتاني، من مواليد مدينة آسفي في المغرب عام 1935".

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الا ان ما ينفي تلك الشائعات هو صدر قرارات جمهورية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا .

فوفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أصدر السيسي قرار رقم 454 لسنة 2019، بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة النيل الأهلية.

كما أصدر قرارا رقم 455 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك لإضافة كلية لدراسة الفنون والتصميم.

كذلك أصدر الرئيس المصري قرارا رقم 456 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"، وذلك لإضافة كليات لدراسة العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 457 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة، على أن يحصل رسم مقداره 5% من الموازنة السنوية المعتمدة للعام المالي الحالي للجامعة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة 2019.

نشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية.