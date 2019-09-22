الاكثر مشاهدة - القبض على عدد من اليمنيين في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة .. وإعلان رسمي يفجر مفاجأة بشأنهم

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عدد من اليمنيين في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة .. وإعلان رسمي يفجر مفاجأة بشأنهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال إبراهيم الجهمي، المستشار في السفارة اليمنية بالقاهرة،إن الشرطة المصرية قبضت على ثلاثة يمنيين، يوم أمس في ميدان التحرير.

وأكد الجهمي في منشور على فيسبوك، أن الثلاثة اليمنيين تم القبض عليهم اثناء تواجدهم مصادفة قرب مسيرات ليلة أمس في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة.

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وأضاف الجهمي: “برغم التحذيرات التي أطلقناها، للأسف، تم القبض على ثلاثة مواطنين يوم أمس، وهم يتجولون بالقرب من تجمعات بميدان التحرير”.

ووجه نداء لأبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر للابتعاد عن التجمعات الاحتجاجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.