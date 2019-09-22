كتلة نواب حضرموت تعلن تأييدها لقرارات المحافظ القاضية بمنع تصدير النفط.. بيان

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365

أصدرت كتلة نواب حضرموت بيانا أعلنت فيه تأييدها لقرار محافظ حضرموت منع تصدير النفط.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد:

في غمرة التفاعلات الشعبية لابناء محافظة حضرموت بساحلها وواديها مع الخطوه الشجاعه التى اتخذها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بايقاف تصدير النفط حتى تستقيم العلاقة مع الحكومة التى مافتئت تماطل وتسوف في اعطاء حضرموت حقوقها ولم تفى بالوعود التى قطعتها على نفسها على امتداد الفترات الماضية مستأثرة بكامل انتاج حضرموت من النفط تاركة حضرموت تغرق في ازماتها المتمثلة فى تردى الخدمات المقدمه للمواطن الحضرمى في كل المجالات .... اننا نرى انه قد طفح الكيل واصبح استجداء الحكومة لحل هذه المشاكل عديم الفائده وان اتخاذ المحافظ لقرار ايقاف تصدير النفط حتى تلتزم الحكومه بتنفيذ كل تعهداتها المتمثلة في :

تسديد قيمة الوقود لانتاج الكهرباء حسب حاجة المحافظه وبشكل مستمر ووفق عقود طويلة الامد ورصد مبالغها لدى البنك المركزى بالمكلا .

توريد استحقاقات المحافظة من حصتها في بيع نفط حضرموت اول باول ودون مماطله وتحويلها الى البنك المركزى بالمكلا لتكون تحت تصرف الاخ المحافظ دون عمل اية عراقيل تحول دون الاستفادة من هذه المبالغ وتجنيب تجار حضرموت المعاملات المضنيه في عدن .

Advertisements

توريد ودفع وبانتظام رواتب منتسبى المنطقه العسكرية الثانية .

رفع نسبة حصة حضرموت الى 50 % من قيمة نفطها .

ان الكتلة البرلمانية لنواب حضرموت والتى ظلت تتابع وبشكل حثيث ومستمر استحقاقات حضرموت تسخر كل امكانيتها وعلاقاتها لخدمة المحافظة وتؤكد استعدادها الدائم لتبنى كل مطالب المحافظه ووقوفها ودعمها للاخ المحافظ في كل الخطوات والاجراءات المتخذه لنزع استحقاقات حضرموت في كافة المجالات .

وفق الله الجميع لخدمة حضرموت

صادر عن كتلة نواب حضرموت

2019/ 9 /22