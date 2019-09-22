أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 22 سبتمبر 2019 المقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاحد الموافق 22 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

هادى يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالعيد الوطني للمملكة الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421081/ الحوثيون يدرسون مناهج تحث على الدم وتجنيد الاطفال الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421083/ رسميا.. الشرعية تكشف المتسبب في أزمة المشتقات في صنعاء الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421084/ تدشين مشروع الاستجابة العاجلة للاحتياجات البيئية الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421086/ بن بريك لمسؤول أممي: عناصر مطلوبة دولياً تعمل تحت غطاء الشرعية الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421088/ الإمارات تواصل تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421109/ تعرف أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421122/ ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421123/ ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في أسواق المكلا الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421124/ Advertisements ألغام الميليشيات تتسبب بمقتل 6 الاف مدني في اليمن الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421132/ قيادة المؤتمر بحضرموت تؤيد خطوات المحافظ.. بيان الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421140/ قبيلة آل حيدرة تعلن تأييدها لقرار محافظ حضرموت.. بيان الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421141/ قيادي في الإنتقالي يدعو أبناء حضرموت للإحتشاد تأييداً للبحسني الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421143/ دخول باخرة على متنها وقود للكهرباء الى ميناء الزيت بمصافي عدن .. شاهد الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421148/ مؤسسة "فينا خير" بسيحوت تشكل فريقها التطوعي بالمهرة الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421152/ “بازقامة” يدعو جماهير وادي حضرموت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421154/ إقبال كبير على المراكز التعليمية ومعاهد اللغات في حضرموت.. تقرير مصور الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421157/ قبيلة بني مرة تعلن تأييدها للمحافظ البحسني الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421158/ اللجنة الاقتصادية: الحوثي خلف أزمة الوقود في المناطق الغير محررة الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421162/ صحيفة أمريكية تكشف عن خيانة حوثية لإيران الأحد 22 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421163/

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