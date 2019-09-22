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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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الأحد 22 سبتمبر 2019

المقاومة

المقاومة

أبرز عناوين

كتب

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاحد الموافق 22 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

 

هادى يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالعيد الوطني للمملكة الأحد 22 سبتمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/421081/

 

الحوثيون يدرسون مناهج  تحث على الدم وتجنيد الاطفال   الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421083/

رسميا.. الشرعية تكشف المتسبب في أزمة المشتقات في صنعاء الأحد 22 سبتمبر 2019  

 

https://www.elyamnelaraby.com/421084/

تدشين مشروع الاستجابة العاجلة للاحتياجات البيئية الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421086/

بن بريك لمسؤول أممي: عناصر مطلوبة دولياً تعمل تحت غطاء الشرعية الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421088/

الإمارات تواصل تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421109/

تعرف أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421122/

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421123/

ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في أسواق المكلا الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421124/

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ألغام الميليشيات تتسبب بمقتل 6 الاف مدني في اليمن الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421132/

قيادة المؤتمر بحضرموت تؤيد خطوات المحافظ.. بيان الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421140/

قبيلة آل حيدرة تعلن تأييدها لقرار محافظ حضرموت.. بيان الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421141/

قيادي في الإنتقالي يدعو أبناء حضرموت للإحتشاد تأييداً للبحسني الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421143/

دخول باخرة على متنها وقود للكهرباء الى ميناء الزيت بمصافي عدن .. شاهد  الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421148/

مؤسسة "فينا خير" بسيحوت تشكل فريقها التطوعي بالمهرة الأحد 22 سبتمبر 2019  

 

https://www.elyamnelaraby.com/421152/

“بازقامة” يدعو جماهير وادي حضرموت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا الأحد 22 سبتمبر 2019  

 

https://www.elyamnelaraby.com/421154/

إقبال كبير على المراكز التعليمية ومعاهد اللغات في حضرموت.. تقرير مصور الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421157/

قبيلة بني مرة تعلن تأييدها للمحافظ البحسني الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421158/

اللجنة الاقتصادية: الحوثي خلف أزمة الوقود في المناطق الغير محررة الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421162/

صحيفة أمريكية تكشف عن خيانة حوثية لإيران الأحد 22 سبتمبر 2019  

https://www.elyamnelaraby.com/421163/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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