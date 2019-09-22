شاهد بالصور حجم الدمار الكبير بمنشآت أرامكو في السعودية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
وزعت وسائل إعلام سعودية، مشاهد لحجم الدمار الذي يلحق بمنشآت أرامكو بعد استهدافها بعشر طائرات من قبل سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية.
ونفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية ثاني أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على اليمن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يحيى سريع في بيان صادر عنه اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ بعشر طائرات مسيرة عملية توازن الردع الثانية استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو شرق السعودية.
وأضاف العميد سريع أن عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار.. مشيراً إلى أن عملية “توازن الردع الثانية” جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون الشرفاء داخل السعودية.
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