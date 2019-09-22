الكثيري يطلع على سير العمل الجاري في مشروعي الوحدة الصحية وادارة التربية بتريم

الأحد 22 سبتمبر 2019 الكثيري كتب الخليج 365 - سيئون اطع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، على سير العمل الجاري في مشروع الوحدة الصحية بعيديد الممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

Advertisements وتعرف وكيل المحافظة بحضور مدير عام مديرية تريم خالد هويدي على المشروع الذي يتضمن بناء دورين تضم عدد من العيادات ومختبر وقسم أشعة وصيدلية وغرف ترقيد ومكتب للإدارة . وفي سياق متصل اطلع وكيل المحافظة على سير العمل الجاري في مشروع ترميم وتأهيل مبنى ادارة التربية والتعليم بمديرية تريم . وشدد وكيل المحافظة على أهمية انجاز المشروعين في الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

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