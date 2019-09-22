بالفيديو .. والد الشهيد أبو اليمامة : ولدي عاش بطلاً وأستشهد بطلاً وهو حي في قلب كل جنوبي

الأحد 22 سبتمبر 2019

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كتب الخليج 365 - خاص

أكد والد الشهيد منير اليافعي، المعروف بـ(ابو اليمامة) أن نجله عاش بطلاً وأستشهد بطلاً وهو حي في قلب كل جنوبي .

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جاء في تصريح لـ(الخليج 365) في تأبينية الشهيد منير محمود اليافعي، أبو اليمامة، ورفاقه التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن .

وأضاف "نحن اليوم نحيي أربعينية الشهيد أبو منير اليافعي، بمشاركة جميع القيادات الجنوبية" .. مثمناً جهود أحياء هذه الفعالية .

وأستشهد العميد، منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد في ألوية الحزام الأمني، مطلع أغسطس إثر عملية إرهابية شاركت فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان بذراعهم حزب الإصلاح، خلال حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة .