دخول باخرة على متنها وقود للكهرباء الى ميناء الزيت بمصافي عدن .. شاهد 

الأحد 22 سبتمبر 2019

باخرة

كتب الخليج 365

قال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، أن باخرة محملة بوقود مخصص لمحطات الكهرباء دخلت إلى ميناء الزيت التابع للشركة فجر اليوم الأحد .



وقال المسؤول الإعلامي لمصفاة عدن، ناصر شائف، في منشور له بالفيسبوك، "دخلت فجر اليوم الأحد إلى رصيف ميناء الزيت السفينة BW KRONBORG وعلى متنها حوالي 59 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة للكهرباء بشكل كامل".

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وأضاف أنه سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة ومن ثم الضخ إلى منشآت شركة النفط عدن لتوزيعها على محطات توليد الكهرباء بحسب البرنامج المعد لذلك .

والاربعاء الماضي، كشفت مصادر جنوبية، لـ(الخليج 365) عن نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي في توفير شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، وذلك للمرة الثانية بعد توفير شحنة مماثلة منتصف أغسطس الماضي .

وقالت المصادر، في تصريحها الذي إنفرد به الموقع، أن الشحنة المحتمل وصولها خلال الأيام القادمة يبلغ حجمها 58 الف طن متري من مادة الديزل .. مشيرة إلى أن هذه الشحنة تم توفيرها على الرغم من المحاولات المستمرة لمسؤولين في مكتب هيئة رئاسة الجمهورية منع المجلس من شراء أي شحنات .