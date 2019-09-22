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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن...عشرات الصواريخ الإيرانية وطائرات مفخخة تمطر مدن السعودية بعد ساعات من تهديدات الحرس الثوري

صرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، بأنه تم استهداف بلاده بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة جميعها إيرانية الصنع، واستهدفت مدن ومنشآت سعودية.

ونقلت قناة "العربية" عن الجبير قوله، في مؤتمر صحفي، أن "إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني"، مشيرا إلى تحذير المملكة من "أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها"، على حد تعبيره.

وأشار الجبير في حديثه إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات بشأن الهجمات الأخيرة، منوها إلى أنه يجب تحسين الاتفاق النووي لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم.

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