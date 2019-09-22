شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن...تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن...تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن...تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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