شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول رد عسكري للسعودية على مبادرة المشاط وكلمة الحوثي.. غارات عنيفة على هذه المواقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات عنيفة، قبل قليل، على مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء وعمران، في أول رد عسكري على مبادرة المليشيا المعلنة، الجمعة على لسان رئيس مايسمى مجلسها السياسي مهدي المشاط.

وقالت مصادر محلية بأن طيران التحالف، شن غارات عنيفة على مواقعين لمليشيا الحوثي بمديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء. كما أكدت بأن مواقع الحوثي في جبل ضين بمحافظة عمران، تعرضت لثلاث غارات عنيفة، ولم يكشف إلى اللحظة عن نتائج هذه الغارات. وأمس السبت أكد زعيم مليشيا الانقلاب، عبد الملك الحوثي، أن قواته ستتخلى عن استهداف السعودية حال وقفها "العدوان" على اليمن، لكنها ستكثف عملياتها إذا استمرت هجمات التحالف العربي.

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