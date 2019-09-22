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عدن - ياسمين التهامي - السيسي يغادر مصر .. والإمارات تتوعد المتظاهرين و‘‘محمد بن زايد’’ يتلقى أول صفعة مباشرة

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على المظاهرات التي شهدتها مصر مساء الجمعة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً إنها مدعومة من "الإخوان المسلمين"، وتستهدف أمن مصر واستقرارها.

جاء ذلك، عقب مغادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة مساء الجمعة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وشهدت مصر مساء الجمعة، احتجاجات في "ميدان التحرير" الذي احتضن ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما نقلت قنوات المعارضة بالخارج، وناشطون عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو قالت إنها احتجاجات شملت بخلاف التحرير و"ميدان طلعت حرب" الشهير ين وسط القاهرة، مدينة المحلة العمالية الشهيرة والشرقية والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والبحيرة والسويس.

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وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر": "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

ويتطابق موقف قرقاش مع موقف دولة الإمارات الداعم للسلطة الحالية في مصر، والتي قدمت لها الدولة الخليجية إلى جانب السعودية مليارات الدولارات في صورة مساعدات منذ الإطاحة بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013.

وقوبل تعليق قرقاش بتعديد من نشطاء مصريين خصوصًا، قائلين إنه لا شأن له بما يحدث في مصر.

وعلق الناشط عبدالله الشريف، الذي اشتهر بأشعاره ومقاطعه الفيديو الساخرة من نظام السيسي، قائلاً: "وانت مال والدتك، ولا علشان المليارات اللي دفعها بن زايد؟ ١٥ شارع مايكل ابو عفاف منهاتن نيويورك ، ده عنوان السيسي روحوا خدوهم منه".

فيما علق القيادي الإسلامي، أسامة رشدي، المحسوب على "الجماعة الإسلامية" في مصر، قائلاً: "وغدا عندما يسقط سفاحكم في #مصر سترحبون بالتغيير! نعلم ان سقوط السيسي سقوط لمشروعكم في المنطقة لكن اعرفوا حجمكم عندما تتدخلون في شئون مصر مصر كبيرة عليكم والسيسي عندكم في امريكا خذوه افرحوا به ودعوكم من قصة الاخوان والقنوات".