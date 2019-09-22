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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل في احد خزانات "شركة أرامكو " السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو)
أفاد الصحفي اليمني، أنيس منصور، باشتعال حرائق من جديد في خزانات أرمكو النفطية في السعودية اليوم السبت
وفي تغريدات على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" ، نشر أنيس منصور، فيديوهات تظهر الحريق يشتعل مصحوبا بدخان كثيف من داخل خزانات أرامكو، دون توضيح الأسباب، التي قال إنها لم يحصل على معلومات بشأنها حتى اللحظة.
وكان الحوثيون، زعموا استهداف أرامكو السبت الماضي، فيما أكدت الرواية السعودية ان الاستهداف إيراني وبأسلحة إيرانية وليس من اليمن.
وكان الحوثيون أيضا، طرحوا مساء امس مبادرة لوقف الحرب، أعلنوا خلالها وقف استهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
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