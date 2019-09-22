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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن عشرات الصواريخ الإيرانية وطائرات مفخخة تمطر مدن السعودية بعد ساعات من تهديدات الحرس الثوري

صرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، بأنه تم استهداف بلاده بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة جميعها إيرانية الصنع، واستهدفت مدن ومنشآت سعودية.

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ونقلت قناة "العربية" عن الجبير قوله، في مؤتمر صحفي، أن "إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني"، مشيرا إلى تحذير المملكة من "أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها"، على حد تعبيره.

وأشار الجبير في حديثه إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات بشأن الهجمات الأخيرة، منوها إلى أنه يجب تحسين الاتفاق النووي لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم.



ونفى الجبير أن تكون المملكة أطلقت صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران، مؤكدا "أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفيها المستمر لذلك، إذ أنها تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم".

واستنكر الجبير الهجوم الأخير على منشآت نفطية لأرامكو واصفا إياه بأنه "استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، لذلك فإنه على العالم أن يضع حدا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار".

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين ، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وكان وزير خارجية إيران وقيادات في الحرس الثوري الإيراني توعدت في وقت سابق، السعودية بالرد على أي هجوم محتمل تشنه المملكة على طهران.