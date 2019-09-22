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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفيديو : السعودية ترسل أقوى ترسانة عسكرية ضخمة إلى اليمن والرعب يسيطر على الانتقالي

وسط رعب وخوف وتوجس اصاب المجلس الانتقالي .. أكدت مصادر صحيفة معدات عسكرية سعودية من التي وصلت إلى عتق قبل أيام وصلت مساء اليوم السبت إلى مدينة شقرة قادمة من مدينة عتق عاصمة محافظة ابين.

ووفقا لصحيفة عدن الغد فقد وصل رتل عسكري يضم عدد من الاطقم السعودية المصفحة ومدرعات وأطقم عادية .

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وكانت هذه القوت قد وصلت إلى عتق قبل أيام قادمة من المملكة العربية السعودية ليتم تحويلها لاحقا إلى شقرة .

على صعيد متصل قالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان لواء الاماجد الذي تم تشكيله قبل أشهر برعاية سعودية وصلت امس تعزيزاته المالية .

ويتمركز اللواء بمنطقة لودر بمحافظة ابين ويقوده العميد صالح الشاجري ويضم في صفوفه 6 الف مقاتل .

وقال مصدر في اللواء ان قياداته ستبدأ صرف مستحقات مالية لافراد اللواء مضافا اليها حشدا لقوات اللواء .

واشار المصدر إلى ان قيادة اللواء طلبت من كل منتسبيه سرعة الحشد يوم الأحد.