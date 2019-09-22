شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل في غاية الخطورة :محمدبن سلمان يوجه رسالة هامة إلى الشعب اليمني... تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل في غاية الخطورة :محمدبن سلمان يوجه رسالة هامة إلى الشعب اليمني... تفاصيل

طالب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أبناء اليمن والشعوب العربية جميعها بالحذر من نظام إيران.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء ، ان تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".





وتابع: "‏تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة