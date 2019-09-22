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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط ويوجه اهانة بالغة للسفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش ( لن تصدق ماذا قال خلفان لنجل صالح الاكبر وهدد بطرده من الامارات )

وجه مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان اهانة بالغة للسفير احمد صالح .

وقال خلفان في تغريدة له " عليك ان تعلم انك ضيف عندنا اما بالنسبة لأبن عمك طارق فهو اجير لدى الامارات وعليه الاذعان والسمع والطاعة دون نقاش او جدال . واختتم خلفان تغريدته " انت وابن عمك كنتما تامران وتنهيان عندما كان ابوك حيا يرزق ..الان تبدلت الامور وياغريب كن اديب".

وكان العقيد نشوان الزغير على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش.

واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفا قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها.

واضاف نشوان في منشوره" ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "سو ننفذ كل الاوامر.

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