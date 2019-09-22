شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها

قال المتحدث العسكري باسم قاعدة العند العسكرية ماهر عبدالحكيم الحالمي أن عدة محاور عسكرية رفضت قرار وزير الدفاع اليمني المقدشي بإيقاف اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة. ------------------------------------- شاهد ايضا : الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة Advertisements عـــــاجـــــل : السعودية تزلزل الارض من تحت اقدام الايرانيين .. اكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى .. مجزرة حقيقة في اول رد سعودي على قصف أرامكو ..شاهد تفاصيل ما حدث عاجـــل : تمرد عسكري مفاجئ في قاعدة العند .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن سيطرة الشرعية وردنا الان : السعودية تكشف عن مفاجئتها التي لم تتوقعها ايران .. والرعب يجتاح طهران والعالم يترقب ..شاهد ما الذي يحدث ------------------------------------- وكتب الحالمي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "وصلتنا اليوم برقيات من كافة الوية محور الضالع ومحور العند ومحور باب المندب ومحور أبين وكافة الجبهات (من مكيراس ابين إلى جبهات الضالع وصولاً إلى جبهة حمالة وجبهة الشريجة إلى جبهة حيفان الصبيحة) ترفض توجهيات المقدشي" وأضاف أن هذه المحاور والجبهات "تخضع لأوامر وتوجيهات القائد اللواء الركن/ فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.