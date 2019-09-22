شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: ‘‘قناة المسيرة’’ تعلن قبل قليل خبر طارئ ومفاجئ لـ جماعة الحوثي .. والتحالف يؤكد حقيقة ماحدث ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لقي العشرات من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم بقصف جوي نفذته مقاتلات التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن .



واعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في منصة تويتر ان طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)" مؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين

جديد الحدث أونلاين:

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وفي اعتراف من المليشيا الحوثية ، اعلنت قناة المسيرة الناطقة باسمهم أن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.



وأشارت مصادر عسكرية ان مركز عمليات الحوثيين في حجة كان يتواجد فيه عددا من القيادات الحوثية بالمحافظة اثناء قصفه .