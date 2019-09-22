عــــــــــــاجل: أول رد عسكري سعودي قوي على قصف أرامكو .. مجزرة مروعة في صفوف الجيش الإيراني اكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر موقع ديبكا الاستخباراتي، عن نتائج الهجمات العسكرية التي شاركت بها السعودية، على مجمع عسكري إيراني في سوريا عقب هجوم أرامكو.

وقال الموقع بأن الهجمات على منطقة أبو كمال السورية استهدفت قواعد فيلق القدس ومراكز القيادة ومخازن الصواريخ والذخيرة التي أقامتها إيران ومليشياتها. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

وأكد بأن الخسائر الإيرانية كبيرة حيث قتل ما يقدر بنحو 100 مقاتل إيراني ومليشياوي وإصابة عدة مئات اخرين.

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