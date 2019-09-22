قيادي في الإنتقالي يدعو أبناء حضرموت للإحتشاد تأييداً للبحسني

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365

وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، علي الكثيري، دعوة إلى أبناء محافظة حضرموت للمشاركة في الاحتشاد الشعبي التي دعت لها لجنة التصعيد تأييدا لقرار محافظ حضرموت .



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وقال "ندعو كافة أبناء حضرموت إلى المشاركة الفاعلة في الاحتشاد الشعبي والوقفة الاحتجاجية الكبرى التي دعت لجنة التصعيد لتنظيمها عصر غد الاحد بمدينة المكلا تأييدا لقرار اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية بوقف تصدير النفط" .

وأضاف أن هذه الفعالية هدفها التنديد بممارسات الحكومة الكسيحة الناهبة لحضرموت وتفعيلا لموجبات انتزاع الحقوق وتعزيز اصطفاف أبناء حضرموت في مواجهة قوى الاستلاب والإرهاب التي تستبيح دماء أهلنا في وادي حضرموت وتسعى جاهدة لإعادة هيمنتها على مديريات الساحل .

ومن المتوقع أن تشهد المكلا، عصر اليوم، فعالية جماهيرية حاشدة لمساندة قرار محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني .