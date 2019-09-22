قبيلة آل حيدرة تعلن تأييدها لقرار محافظ حضرموت.. بيان

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قبيلة آل حيدرة بمديرية رخية بيانا أعلنت فيه تأييدها لقرار محافظ حضرموت منع تصدير النفط.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

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تعلن قبيلة آل حيدره بمديرية رخيه مباركتها وتاييدها الكامل والمطلق ومساندتها لقرار اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقه العسكريه الثانية

المتضمن إيقاف تصدير النفط عن حكومه الشرعيه وذلك لتنصلها وعدم التزامها بدفع مستحقات حضرموت من حصه مبيعات النفط .

كما أننا نناشد الحكومه بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وإعطاء حضرموت حصتها من المبيعات النفطية لما من شأنه استتباب الأمن في ربوع حضرموت وتحسن الخدمات في كل القطاعات بالمحافظه

وعليه ندعوا الجميع من أبناء حضرموت بمختلف انتمائتهم وفئاتهم بالوقوف صفا واحدا مع السلطه المحليه بالمحافظة لتحقيق كافة مطالب أبناء حضرموت كاملة غير منقوصه

والله ولي التوفيق

صادر عن قبيلة آل حيدره

الشيخ / احمد بن جمعان بن حيدره

شيخ قبيلة آل حيدره