قيادة المؤتمر بحضرموت تؤيد خطوات المحافظ.. بيان

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت بيانا أعلنت فيه تأييدها لقرار محافظ حضرموت منع تصدير النفط.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد:

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تؤيد وتبارك قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت خطوات وعمل السلطة المحلية بالمحافظة في كل الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها قيادة محافظ المحافظة برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، قائد المنطقه العسكرية الثانية حول منع تصدير النفط ورفع الجاهزية القتالية ، والاستعداد لمواجهة خلايا الإرهاب والفوضى وتثبيت الأمن والاستقرار ، والاستمرار في التحشيد الشعبي والجماهيري والسياسي والاجتماعي ، حتى يتم تحقيق كل مطالب حضرموت كاملة غير منقوصة ، والتي سوف تنتشل المحافظة من سياسة الإهمال والتهميش والإقصاء والتوظيف الحزبي والسياسي لمعاناة أبناء المحافظة المستمرة ، وتدهور الخدمات وإتباع سياسة العقاب الجماعي وحرمان أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم الخدماتية والسياسية في العيش بكرامة وأمن واستقرار , بما تمثله المحافظة من ثقل تاريخي وسياسي واجتماعي ، وبما تسهم به من رفد موازنة البلاد اقتصاديا وسياسيا وجماهيريا .

وفي هذا السياق ترفض قيادة المؤتمر بالمحافظة نهج الإقصاء والمكايدة السياسية ، ونقل الفوضى والحرب والصراعات للمحافظة ، وإشاعة ثقافة الكراهية والعنف بين ابناءها، كما تطالب قيادة المؤتمر بتمكين المحافظة من مواردها الاقتصادية والسيادية ، وكذلك توفير الخدمات المعاشية والحياتية وانتظامها ، وعدم استعمالها أداة لمعاقبة المحافظة وتطويعها ، ونطالب ايضا بسرعة تسديد رواتب المؤسستين العسكرية والأمنية ؛ لما تمثله النخبة الحضرمية من صمام أمن واستقرار للمحافظة ، ونشيد بكافة القوى السياسية والمجتمعية والنقابية ، وكافة أبناء حضرموت بمختلف شرائحهم بالساحل والوادي الالتفاف والتوحد خلف السلطة المحلية بالمحافظة وقيادتها الحكيمة لتحقيق تلك المطالب المشروعة والمحقة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة واستقرارها وازدهارها .

صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت