ألغام الميليشيات تتسبب بمقتل 6 الاف مدني في اليمن

الأحد 22 سبتمبر 2019

ألغام

كتب الخليج 365

قال المدير التنفيذي لبرنامج نزع الألغام في اليمن العميد الركن أمين صالح العقيلي أن أكثر من 6000 مدني يمني قتلوا بسبب الألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن.



ونقلت صحيفة البيان عن العقيلي قوله، إن عدد المتضررين من الألغام المزروعة من قبل ميليشيا الحوثي يفوق ستة آلاف ضحية، بينهم نساء وأطفال ومسنون وطلبة مدارس، في جميع المناطق المتضررة من الألغام .. مؤكداً أن عدد المتضررين الرقم السابق بكثير .

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وذكر العقيلي أن الألغام المنزوعة من قبل البرنامج تفوق الـ 500 ألف لغم، فيما بلغت الألغام المنزوعة بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) عبر الفرق الـ32 العاملة في الميدان، 87 ألف لغم ومقذوف، تنوع ما بين مضادة للآليات والأفراد، فضلاً عن قذائف لم تنفجر .

وأضاف أن «الألغام المزروعة تتنوّع ما بين مضادة للدروع والأفراد، والعبوات الناسفة، والتي تعد ألغاماً فردية، محرم زرعها أو نقلها أو تصنيعها وفق اتفاقية أوتاوا، والتي تتنوع ما بين عبوات ناسفة بدوائر كهربائية وبأشعة تحت الحمراء (كاميرات)، وأخرى تعمل تحت الضغط، وقذائف مدفعية، ورشاشات، وقنابل طيران».

وأشاد العقيلي بدور الشركاء في المشروع الإنمائي للأمم المتحدة (يو. أن. دي. بي) والدول الداعمة (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، النرويج واليابان) في تقديم الدعم في مجال نزع الألغام في اليمن.