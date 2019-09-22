الدوري المصري .. حقائق وأرقام على مدار أكثر من 7 عقود

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يزيد بن سلمان - شبوة -

كريم عماد/الأهرام:

انطلق الموسم الأول للدوري المصري في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1948 بلقاء الزمالك أو (المختلط) وقتها أمام المصري ونجح زملاء الحارس الكبير يحيى إمام في الفوز بخماسية مقابل هدف.

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بداية البطولة جاءت بعد أكثر من نصف قرن على معرفة مصر لكرة القدم مع دخول قوات الاحتلال البريطاني مدينة الإسكندرية عام 1882 وبعدها بدأ ظهور الأندية مطلع القرن الماضي وأبرزها السكة الحديد والأوليمبي ثم الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري.

ورغم ولع المصريين بكرة القدم لم تعرف (أرض الكنانة) المسابقات التنافسية التقليدية إلا مع تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921 بانطلاق مسابقة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات المصرية على الإطلاق.

فكرة تنظيم مسابقة الدوري بدأت منتصف الثلاثينات قبل أن تأخذ أولى خطواتها الحقيقة عام 1942 عن طريق محمود بدر الدين مدير الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها، ثم خرجت للنور بمشاركة 11 ناديا قبل 71 عاما وتمكن الأهلي من الفوز بنسختها الأولى بعد أن جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائي الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوي نجم المصري قائمة هدافي هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

أرقام تاريخية للدوري

- 60 موسما أقيمت حتى الآن وتوقفت المسابقة أو ألغيت 11 مرة آخرها موسم 2012 – 2013.

- حقق الأهلي لقب المسابقة 41 مرة مقابل 12 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد للرباعي الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون.

- أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة 54 مرة مقابل 6 مرات بنظام المجموعتين.

- 10 أندية كان أقل عدد يشارك في المسابقة وتكرر 9 مرات آخرها موسم 1961 – 1962.

- 24 ناديا على مجموعتين هو أكبر عدد شارك في موسم واحد وتكرر 3 مرات آخرها موسم 1975 – 1976.

- تصدر موسم 2014 -2015 قائمة أعلى المواسم تسجيلاً للأهداف بـ 905 أهداف في 379 مباراة، بمتوسط 2.39 هدف في اللقاء الواحد.

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- 11752 مباراة أقيمت طوال تاريخ المسابقة على مدار 60 موسما اكتملت فيها البطولة.

- 8088 فوزا تحقق طوال تاريخ الدوري مقابل 3664 تعادلا.

- 26148 هدفا تم تسجيلها طوال تاريخ المسابقة بمعدل 2.22 هدفا في كل مباراة.

- أول هدف سجله محمد أمين لاعب الزمالك في مرمى المصري في أول مباراة في المسابقة بتاريخ 22 أكتوبر 1948.

- أول (هاتريك) كان من نصيب سيد رستم لاعب في الزمالك في المصري أيضا وأول (سوبر هاتريك) سجله سيد عطية "توتو" نجم الأهلي في مرمى الأوليمبي سنة 1949.

- سجل صالح سليم 7 أهداف في مرمى الإسماعيلي موسم 58/58 وظل رقمه صامدا حتى الآن.

- أكبر فوز في المسابقة صامد منذ أكثر من نصف قرن، وحققه المصري على بني سويف موسم 1963 – 1964 بنتيجة (11 – 0).

- أسرع هدف في تاريخ المسابقة سجله حسام "باولو" لمصلحة سموحة في مرمى المصري موسم 2015/2016 بعد 11.6 ثانية.

- الأهلي حقق اللقب 7 مرات بدون خسارة، وهو أيضا صاحب أكبر عدد من المباريات بدون خسارة (71 مباراة) في الفترة من 15 مايو 2004 حتى 25 مايو 2007 والفريق الأكثر تحقيقا للفوز المتتالي برصيد 21 مباراة.

- الثنائي الكبير الأهلي والزمالك خاضا كل مواسم المسابقة الـ 60 ولم يتعرضا للهبوط على الإطلاق مع إنبي والجيش وسموحة والمقاصة ووادي دجلة.

- الأهلي الأكثر تسجيلاً في موسم واحد برصيد 75 هدفا موسم 2017-2018.

- الأسيوطي سبورت (بيراميدز) الأكثر قبولاً للأهداف في موسم واحد (88 هدفا) موسم 2014-2015.

- نسيج حلوان الأقل حصولاً على النقاط في موسم واحد (4 نقاط) فقط خلال موسم 1987 – 1988 والأقل تسجيلاً للأهداف (6 أهداف) في نفس الموسم.

- النجوم حسن الشاذلي ومصطفي رياض وحسام حسن ومحمد أبو تريكة 4 نجوم تخطوا حاجز الـ 100 هدف في الدوري وجميعهم لعب للترسانة.

- 8 أندية شاركت في مسابقة الدوري بأكثر، من اسم من بينها الزمالك (فاروق) وجولدي (المعادن) واتحاد عثمان (مزارع دينا) وحرس الحدود (السواحل) والأسيوطي سبورت (بيراميدز).