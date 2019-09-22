شكرا لبحثكم عن خبر رد سعودي موجع على إيران اسفر عن مقتل 100 وإصابة المئات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف موقع ديبكا الاستخباراتي، عن نتائج الهجمات العسكرية التي شاركت بها السعودية، على مجمع عسكري إيراني في سوريا عقب هجوم أرامكو. Advertisements وقال الموقع بحسب متابعة "المشهد الخليجي"، بأن الهجمات على منطقة أبو كمال السورية استهدفت قواعد فيلق القدس ومراكز القيادة ومخازن الصواريخ والذخيرة التي أقامتها إيران ومليشياتها. وأكد بأن الخسائر الإيرانية كبيرة حيث قتل ما يقدر بنحو 100 مقاتل إيراني ومليشياوي وإصابة عدة مئات اخرين.

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