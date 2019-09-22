شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على #ذئب_عدن الذي سيأكل الجميع (صورة تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الصحفي المعروف فتحي بن لزرق ، أن "مسلحين يرتدون بزات أمنية داهموا محل صرافة بمديرية المنصورة صباح اليوم وقاموا بنهبه . قدموا على متن سيارة وحاصروا المحل ودخل بعضهم ونهبه" .

وأضاف في منشور رصده " المنارة نت " قبل قليل، على حسابه بموقع فيسبوك "سيكتشف الناس رويدا رويدا الحقيقة التي رفض بعض الناس تصديقها لاربع سنوات مضت".

وتابع : "الذئب" هو "الذئب"!

يحكى أن قرية صغيرة كان بها خراف يقوم على رعايتهم راع مهمل وكسول يسرق جزء من اعلاف الخراف ويبيعها في السوق ولا يتفقد "الخراف"ولا يقوم على خدمتها بالشكل المطلوب.

ضاقت الخراف ذرعا بهذا الراعي فأحوالها صعبة والعلف لا يكفيها .

وذات صبيحة مر "ذئب" بالخراف وهي تحدث بعضها شاكية اهمال "الراعي" وفساده. انصت الذئب لما يدور من حديث وعاد في اليوم التالي.

قفز "الذئب" إلى وسط الخراف وقال لهم ان هذا الراع مهمل وكسول وفاسد عرض عليهم ان يقود ثورة ضد الراعي الفاسد والكسول والمهمل وان يتولى هو مسئولية رعاية الخراف.

صاح بعض الخراف ولكنك "ذئب" وستأكلنا..!

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اقسم الذئب بكل ما يملك انه سيرعى الخراف بكل جهد وانه لم يعد يأكل "خرافا" .

قال احد الخراف :" لكنك اكلت قبل اسبوع احدانا" .

اقسم الذئب انه تصالح وتسامح وان كل ذلك من الماضي.

رفضت بعض الخراف وقبلت أخرى ..

هاجم الذئب راعي الخراف وقتله .

وبات "الذئب" راعيا للخراف وكل يوم يأكل احداها.

وفي "عدن" يظن الناس ان الذئب سيرعى "الخراف"..

والحقيقة ان الذئب سيأكل الجميع.

فتحي بن لزرق

21 سبتمبر 2019