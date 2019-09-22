"عكاظ" تزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت صحيفة "عكاظ" أن الجهات المختصة في السعودية أقرت أخيرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات. ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بالمملكة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030. وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في المملكة ، في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.

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