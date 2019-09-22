من هو المسئول اليمني البارز الذي طردته السعودية ولماذا؟ "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - طردت السلطات السعودية أحد المسؤولين في حكومة الشرعية بسبب آرائه السياسية المعادية للتحالف العربي. Advertisements وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن السلطات السعودية طالبت من مستشار حكومة الشرعية "مطهر عنان" بسرعة مغادرة اراضيها واعطته 24 ساعة كفرصة لمغادرته, بسبب كتاباته على مواقع التواصل, والعداء للدور الإماراتي في اليمن. وتقول المصادر ان قطر تغذي حزب الإصلاح وتدفع به لمعادات التحالف العربي لصالح سياستها واذرعتها الاعلامية, لإحداث فجوة في التحالف من اجل افشاله.

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