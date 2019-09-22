شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي الحوثي يغلق النجم ومكاتب صرافة اخرى بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي، يوم السبت، قرارا قضى بايقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لست شركات صرافة، أبرزها شبكات النجم بلاس. ووفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، فقد “أقر البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لشبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني حتى إشعار أخر”.

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