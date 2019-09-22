شكرا لبحثكم عن خبر اللواء فضل حسن يناقش مع بن بريك خطة الدفاع عن عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي امس السبت بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري بمقر الانتقالي.

وبحسب معلومات خاصة: ان الاجتماع الذي وصف بالهام ناقش وضع القوات وتمركزها ووضع الجبهات والاستعداد القتالي في جميع المحاور القتالية وعلى وجه الخصوص جبهة أبين.

كما كرس الاجتماع الخطط الدفاعية والهجومية والاحترازية لوقف تقدم العناصر الإرهابية في محافظة أبين, والضالع والالتزام بالتهدئة السعودية.

وناقش الاجتماع الخارطة التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين الذي تستخدمه الشرعية ضد الجنوب, وسبل تعزيز المواقع والتماس الجاهزية القتالية للمقاتلين الجنوبيين المنشرين في اكثر من موقع بأبين.

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وأكد الاجتماع على متابعة مستحقات الجنود ولأجهزة الأمنية ورفعها في تقرير للجنة السعودية وامهالهم اسبوع واحد في الضغط على الحكومة في افراج الرواتب, وفصلها عن اي صراع سياسي.

وقد تم طرح جميع المحاور المذكورة لوفد المبعوث الأممي الى اليمن غريفيثس, الذين التقوا بهم اليوم في مقر الجمعية العمومية.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من اصدار وزارة الدفاع قرار بإقافه ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة قيل أنها صادرة عن قيادة هيئة الاركان العامة في وزارة الدفاع بعدم التجاوب مع قرارات المنطقة العسكرية الرابعة وقيادتها بعد يوم من إصدار قيادة المنطقة العسكرية الرابعة أوامر بانسحاب التشكيلات العسكرية الغير منتمية لمحور ابين وتكليف قوات الحزام الأمني بالانتشار وتأمين ابين ومديرياتها.

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