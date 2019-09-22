شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مصر تطرد نائب رئيس البرلمان اليمني وإثنين من كبار وزراء الحكومة الشرعية .. وهذه الدولة الحليفة للحوثيين تستقبلهم .. ومصدر يكشف السبب الصادم !! (أسماء + تفاصيل+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل وزراء من الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، مساء أمس السبت، إلى سلطنة عمان، قادمين من مصر، دون معرفت الأسباب أو هدف هذه الزيارة.



وقال مصدر خاص لـ "المشهد اليمني"، إن الوزراء وهم: وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، إلى جانب نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، وقد وصلوا مساء السبت إلى العاصمة العمانية مسقط.يُذكر أن هؤلاء المسؤولين قد طالبوا في بيان مشترك لهم، بطرد الإمارات من اليمن وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لقيادة اليمن في المرحلة القادمة وحماية البلاد من التمزق وإنهاء الإنقلاب.

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وكان الميسري قد قاد معركة تحرير عدن وأبين من قوات الانتقالي، قبل أن تقصف الإمارات قوات الجيش في مداخل عدن، ومنطقة زنجبار.



وبحسب المصدرالخاص، فإن المسؤولين سيواصلون طريقهم الى الداخل اليمني حيث سيستهلون زيارتهم الى المهرة ثم حضرموت.

